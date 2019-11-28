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Avrupa Boks Şampiyonu Camkıran'dan, memleketi Tunceli'ye ziyaret

AVRUPA ağır sıklet boks şampiyonu Umut Camkıran, memleketi Tunceli'yi ziyaret edip, eldivenlerini Vali Tuncay Sonel'e hediye etti.

28.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:20Avrupa Boks Şampiyonu Camkıran'dan, memleketi Tunceli'ye ziyaret

AVRUPA ağır sıklet boks şampiyonu Umut Camkıran, memleketi 'yi ziyaret edip, eldivenlerini Vali Tuncay Sonel'e hediye etti.

Boks Birliği (EBU) ağır sıklet şampiyonu Umut Camkıran, memleketi Tunceli'ye geldi.

Camkıran, Dünya Kick Boks Şampiyonu Birol Topuz ile birlikte Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Camkıran, Vali Tuncay  Sonel'e maçta kullandığı eldivenleri imzalayarak hediye etti. Vali Sonel ise Camkıran'a yöresel kilim hediye etti.

Vali Sonel, şampiyon boksör Camkıran'ı başarılarından dolayı kutlayarak "Umut, Tunceli'mizin değerlerinden Nazımiyeli. Kendisi boks şampiyonu ve gururumuz. Kendisini Tunceli'mizde ağırlamaktan son derece gururluyuz. Gençlerimize güzel örnek. Biz maddi ve manevi olarak Umut kardeşimizin yanındayız. Nice şampiyonluklar diliyoruz" dedi.

Umut Camkıran ise Vali Sonel'e teşekkür ederek "Bütün halkımıza ve valimize çok teşekkür ederim. Çok güzel karşılandık" diye konuştu.



Tunceli, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA

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