15 Kasım 2018 Perşembe 11:29



15 Kasım 2018 Perşembe 11:29

Avrupa borsaları, İngiltere'de Bakanlar Kurulunun dün gerçekleştirilen oturumda ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını onaylaması sonrasında güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 363,05 puan oldu. Almanya'da DAX endeksi, yüzde 0,30 değer kazanarak 11.449,79 puana çıktı.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 artarak 7.054,47 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 yükselişle 5.098,00 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 artışla 19.152,39 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,36 primle 9.139,80 puanda seyrediyor.İngiltere Başbakanı Theresa May, dün 5 saatten fazla süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin AB ile vardığı Brexit anlaşma taslağının onaylandığını duyurdu.Analistler, İngiltere ile AB'nin yürüttüğü Brexit müzakerelerinde dün üzerinde anlaşmaya varılan metnin henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını belirterek, sürecin gündemi meşgul etmeye devam edeceğini, ancak önemli bir belirsizliğin ortadan kalktığını dile getirdi.Ayrıca İtalya'nın bütçe sorununa ilişkin gelişmelerin de Avrupa gündeminin odağında yer aldığını kaydeden analistler, Avro Bölgesi ülkelerinin, İtalya'nın bütçe planına ilişkin değerlendirmesini 21 Kasım'da açıklayacağını söyledi.