Avrupa
borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 360,86 puan oldu. Almanya
'da DAX endeksi yüzde 0,63 değer kazancıyla 11.426,48 puanda bulunuyor. İngiltere
'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 primle 7.082,20 puanda, Fransa
'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 artışla 5.075,06 puanda, İtalya
'da MIB 30 endeksi yüzde 0,54 değer kazancıyla 19.011,18 puanda, İspanya
'da IBEX endeksi de yüzde 0,22 kazançla 9.094,75 puanda seyrediyor.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD
'de sanayi üretimi verisinin takip edileceğini kaydetti.
Almanya,Avrupa