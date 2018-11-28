Avrupa
borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 artışla 358,72 puan, Almanya
'da DAX endeksi yüzde 0,40 kazançla 11.354,46 puan oldu. İngiltere
'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artışla 7.045,72 puanda, Fransa
'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 değer kazancıyla 4.998,01 puanda, İspanya
'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,52 yükselişle 9.133,00 puanda, İtalya
'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,43 artışla 19.233,76 puanda bulunuyor.
Analistler, yatırımcıların ABD
Merkez Bankası (Fed
) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşmasına ve ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandığını belirtti.
Almanya,İngiltere,Avrupa
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:29