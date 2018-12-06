Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,21 azalışla 349,98 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,27 değer kaybıyla 11.057,83 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 azalışla 6.863,93 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 değer kaybıyla 4.896,95 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,21 azalışla 8.904,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,14 düşüşle 19.108,63 puanda seyrediyor.
Analistler, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı Meng Wanzhou'nun, İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da tutuklanmasının ardından küresel piyasalarda negatif seyrin sürdüğünü belirterek, bugün OPEC toplantısı, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler ve yoğun veri akışının yatırımcı kararları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.
Fransa,Almanya,İngiltere,Avrupa
06 Aralık 2018 Perşembe 11:31