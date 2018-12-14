14 Aralık 2018 Cuma 11:25



14 Aralık 2018 Cuma 11:25

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,93 azalışla 346,16 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,05 değer kaybıyla 10.811,40 puan oldu.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,96 kayıpla 6.811,59 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 değer kaybıyla 4.849,81 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,88 azalışla 8.848,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 düşüşle 18.861,00 puanda seyrediyor.Analistler, Brexit'e ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.