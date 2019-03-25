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Avrupa borsaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle haftaya düşüşle başladı.Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,66 azalışla 373,58 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,37 düşüşle 11.320,99 puan oldu.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 azalışla 7.166,44 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 değer kaybıyla 5.217,39 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,51 gerileyerek 9.153,30 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 20.955,43 puan seviyelerinde seyrediyor.Analistler, küresel piyasaların, dünya genelinde açıklanan ekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından artan büyüme endişeleri ile negatif seyir izlediğini ifade etti.İngiltere Başbakanı Theresa May'in başkanlık edeceği bugünkü kabine toplantısı ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten analistler, Almanya'da Ifo endeksleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.