05.07.2019 10:30
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Avrupa borsaları

Avrupa borsaları

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 düşüşle 397,28 puan oldu. Almanya'da mayıs ayına ilişkin fabrika siparişleri aylık yüzde 2,2, yıllık da yüzde 8,6 azalarak beklentilerden kötü geldi. Açıklanan verinin ardından DAX endeksi yüzde 0,18 kayıpla 12.612,06 puan seviyelerinde bulunuyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla yüzde 0,20 değer kaybıyla 7.588,23 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 azalışla 5.614,39 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde yatay seyirle 9.398,25 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 22.096,50 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak haziran ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası açısından önem taşıdığına dikkati çekerek, ticaret savaşı ve jeopolitik risklere ilişkin gelişmelerin ise piyasalar açısından önemini koruduğunu söyledi.
Kaynak: AA
Almanya, Avrupa, Ekonomi

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