17.07.2019 10:38
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Avrupa borsaları

Avrupa borsaları

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 azalışla 388,86 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 kayıpla 12.408,89 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 7.566,48 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 gerileyerek 5.611,96 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 azalışla 9.360,00 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 22.212,50 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret konusunda yaptığı açıklamaların risk iştahını azalttığını belirterek, bugün Avro Bölgesinde ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade etti.
Kaynak: AA
İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi

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