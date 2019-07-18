18.07.2019 10:55
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Avrupa borsaları

Avrupa borsaları

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,57 azalarak 385,45 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,01 gerileyerek 12.204,81 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 azalışla 7.501,62 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 21.986,15 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,90 kayıpla 9.200,80 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 gerilemeyle 5.540,88 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,10 yükselişle 1,1240 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, küresel piyasaların ABD'de açıklanmaya başlayan şirket karlarına ilişkin zayıf beklentiler ve ticaret savaşı endişeleri nedeniyle negatif seyrettiğini kaydetti.
Avrupa tarafında, dün tahminlerden iyi gelen haziran ayı enflasyonuna karşın borsada düşüşler görüldüğünü söyleyen analistler, bugün İngiltere'de haziran ayı perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Kaynak: AA
İngiltere, Almanya, İtalya, Avrupa, Ekonomi

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