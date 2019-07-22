Haberler» Ekonomi» Haber

Avrupa borsaları

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

22.07.2019 11:01 Avrupa borsaları
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Analistler, küresel piyasaların dalgalı seyrini sürdürdüğünü belirtirken, Avrupa tarafında, cuma günü Almanya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 1,2 artışla beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydetti.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 387,44 puan, DAX endeksi yüzde 0,19 yükselerek 12.283,43 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 kazançla 7.519,03 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 yükselişle 21.666,04 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,06 artışla 9.175,90 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 primle 5.558,99 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,16 düşüşle 1,1217 seviyelerinde işlem görüyor.
Bu hafta yarından itibaren veri gündeminin hareketleneceğini söyleyen analistler, perşembe günü Avrupa Merkez Bankasının faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.
Kaynak: AA
Almanya, Avrupa, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:29   Nadas alanları hayvan yemi için ekildi
11:27   Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması
11:26   ASO'dan Kurban Bayramı tatilinin uzatılması önerilerine itiraz
11:24   Çinli ve Japon şirketler Rus LNG projesine katıldı
11:22   S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor
11:22   YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer
11:22   Şanlıurfa Ticaret Borsası