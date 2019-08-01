Haberler» Ekonomi» Haber

Avrupa borsaları

Avrupa borsaları, haftanın ilk gününe karışık bir seyirle başladı.

01.08.2019 10:59 Avrupa borsaları
Avrupa borsaları, haftanın ilk gününe karışık bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 386,48 puan, Almanya'da DAX endeksi yatay seyirle 12.185,26 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 değer kaybıyla 7.571,29 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,35 primle 9.002,25 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 yükselişle 5.537,56 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,86 artışla 21.581,50 puanda seyrediyor.

Analistler, Avrupa'da dün Fed sonrası başta Almanya olmak üzere gelişmiş ülke tahvil faizlerinin tüm zamanların en düşük seviyelerine gerilediğini ifade etti. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi, yüzde eksi 0,443'ü görmesi sonrası yüzde eksi 0,439 seviyesinde dengelendi.
Bugün Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının izleneceğini bildiren analistler, dünya genelinde açıklanacak temmuz ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini kaydetti.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:29   Borsa ilk yarıda düştü
13:26   Yüksek Askeri Şura toplandı
13:26   Alternatif Bank'tan 111,2 milyon TL kâr
13:26   Borsa, günün ilk yarısında geriledi
13:26   Binalar için 'Enerji Kimlik Belgesi' alımında son 5 ay
13:25   Serbest piyasada altın fiyatları
13:25   Düzce'de ihracat ve ithalatta artış