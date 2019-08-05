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Avrupa borsaları

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

05.08.2019 10:43 Avrupa borsaları
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,01 değer kaybıyla 373,34 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74 düşüşle 11.784,46 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 azalışla 7.332,89 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 kayıpla 8.554,70 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 düşüşle 5.307,11 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 azalarak 20.922,80 puanda seyrediyor.
Analistler, ticaret savaşı tedirginliği, Brexit kördüğümü ve bilanço açıklayan banka ve şirketlerin gelecek dönem karlılıklarına ilişkin endişelerin pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, bugün açıklanacak Almanya, İngiltere ve Avro Bölgesi'ne ilişkin temmuz ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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