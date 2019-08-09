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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

09.08.2019 11:00 Avrupa borsaları
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Analistler, ticaret savaşına ilişkin endişelerin, taraflardan gelen açıklamalarla şimdilik azaldığını ancak kur tarafında açılan yeni cephede karşılıklı adım ve açıklamaların piyasalar için risk oluşturmaya devam etmesinin beklendiğini kaydetti.
Avrupa tarafında piyasaları negatif etkileyen gelişmelere Brexit kördüğümünden sonra İtalya'nın siyasi belirsizliğinin de eklendiğini belirten analistler, konuyla ilgili gelişmelerin ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 373,96 puanda seyrediyor.
Almanya'da açıklanan haziran ayı dış ticaret fazlasının beklentilerin altında kalmasının ardından DAX endeksi yüzde 0,37 düşüşle 11.801,15 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 azalışla 7.259,48 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,79 kayıpla 8.798,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 düşüşle 5.362,52 puanda seyrediyor.
İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin erken seçim çağrısı yapması sonrası İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 1,78 azalışla 20.470,62 puanda seyrediyor.
Sterlin/dolar paritesi 1,2127, avro/dolar paritesi de 1,1189 seviyelerinden işlem görüyor.

İtalya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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