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Avrupa borsaları

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

07.10.2019 11:10Avrupa borsaları
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 380,59 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 azalışla 11.997,40 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.153,04 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 kayıpla 8.946,60 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 azalışla 5.475,60 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 değer kaybederek 21.422,10 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0972, sterlin/dolar paritesi 1,2306 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çin arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.
Brexit konusunda atılan adımların halen çözüm için bir ümit vermediğine işaret eden analistler, İngiltere tarafından Avrupa Birliği'ne (AB) sunulan yeni önerinin AB yönetimini ikna etmeye yetmediğini hatırlattı.
Analistler, AB Konseyi ve Parlamentosu'nun, önerinin yeni müzakerelerin başlaması için yeterli olmadığını bildirmesi sonrası 17-18 Ekim'deki AB Zirvesi'nin kritik hale geldiğine işaret ederek, bugün açıklanacak Avro Bölgesi ekim ayı yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği, İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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