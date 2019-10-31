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Avrupa borsaları

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

31.10.2019 11:52Avrupa borsaları
Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay bir seyirle 398,70 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 kazançla 12.924,38 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 7.299,54 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,28 azalışla 9.258,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 5.762,15 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,47 artışla 22.752,13 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1160 ve sterlin/dolar paritesi 1,2943 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesi ve İngiltere'de erken seçim kararı almasının ardından piyasaların iç dinamiklere döndüğünün görüldüğünü ifade etti.
ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faiz indirimine devam etmesi sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini kaydeden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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