Haberler » Ekonomi » Avrupa borsaları - Ekonomi

Avrupa borsaları

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.

12.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:44Avrupa borsaları
borsaları güne alış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 kazançla 405,81 puanda, 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 13.249,02 puanda seyrediyor.
'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 artışla 7.346,39 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 primle 9.418 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 kazançla 5.903,92 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 23.575,36 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1024 ve sterlin/dolar paritesi 1,2832 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında kesinleşmesi beklenen AB'den otomobil ithalatına vergi uygulanması kararını erteleyeceğine ilişkin haberlerin etkisiyle pay piyasalarının güne yükselişle başladığını kaydetti.
Dün İngiltere'de açıklanan GSYH verisinin, yıllık yüzde 1 artış ile 2010'un 3'üncü çeyreğinden bu yana en düşük yıllık büyümeye işaret ettiğini anımsatan analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.
Analistler, bugün İngiltere eylül ayı işsizlik ve Almanya kasım ayı ZEW endeksleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:38 Altın düşüyor
12:36 Kahramanmaraş'ta "Çarşı Pazar Şenliği"
12:36 Piazza'da lezzet şöleni 17 Kasım'a kadar uzatıldı
12:35 MENA Stevie Ödülleri için başvurular başladı
12:35 Tunceli'de organik bebekler marka oldu, ihracatı başladı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 12:44:13