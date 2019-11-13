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Avrupa borsaları

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

13.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:18Avrupa borsaları
borsaları güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,36 değer kaybederek 405,45 puanda, 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 13.224,32 puanda seyrediyor.
'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 azalışla 7.339,43 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,91 kayıpla 9.222 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 5.905,49 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,53 gerileyerek 23.655,69 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1013 ve sterlin/dolar paritesi 1,2838 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Çin'e yönelik eleştirilerinin yatırımcının risk iştahını azalttığını ifade etti.
Dün akşam AB'nin ticari engellerinin ABD'li üreticiler için "adil" olmadığını belirten Trump, "AB'nin (ticari) engelleri korkunç, birçok yönden Çin'den daha kötü." açıklamasında bulunmuştu.
Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcıların odağında yer aldığını kaydeden analistler, İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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