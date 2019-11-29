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Avrupa borsaları ABD ile Çin gerginliğinin etkisiyle haftayı düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında Hong Kong'taki protestolar nedeniyle gerginlik yaşanmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.

29.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:50Avrupa borsaları ABD ile Çin gerginliğinin etkisiyle haftayı düşüşle kapattı
borsaları, ABD ile Çin arasında Hong Kong'taki protestolar nedeniyle gerginlik yaşanmasının etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Kongre'nin her iki kanadından da geçen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzalaması, Pekin ve Washington arasında gerginlik yaşanmasına sebep oldu. Avrupa borsaları, bu gerginliğin yatırımcıları tedirgin etmesinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Yatırımcılar, söz konusu gerginliğin ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilerlemesini olumsuz etkileyeceği endişesi taşıyor.
Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,44 azalarak 407,43 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 azalarak 5.905,17 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,36 değer kaybederek 23.259,33 puana, DAX 30 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 13.236,38 seviyesine geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,94'lık düşüşle 7.346,53 seviyesinde tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 21.18 itibarıyla yüzde 0,13'lük artışla 1,1022 seviyelerinde işlem görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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