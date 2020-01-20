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Avrupa borsaları, Almanya borsası hariç günü düşüşle kapadı

Avrupa borsaları, Almanya borsası hariç günü düşüşle kapadı.

20.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:58Avrupa borsaları, Almanya borsası hariç günü düşüşle kapadı
borsaları, borsası hariç günü düşüşle kapadı.
Avrupa borsaları şirket haberlerinin etkisiyle Almanya'daki DAX 30 hariç günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 azalarak 423,98 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 azalarak 6.078,54 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,03'lük düşüşle 7.651,44 seviyesinden tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,57 değer kaybederek 24.002,45 puana geriledi.
Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,17 artarak 13,548,94 seviyesinden kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.30 itibarıyla yüzde 0,027'lik yükselişle 1,1085 seviyelerinde işlem gördü.

Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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