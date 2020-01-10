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Avrupa borsaları artıda açıldı

Orta Doğu'daki jeopolitik krizin hafiflemesi ve yatırımcı odağının Washington ile Pekin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına yönelmesiyle Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe artıda başladı.

10.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:03Avrupa borsaları artıda açıldı
– Orta Doğu'daki jeopolitik krizin hafiflemesi ve yatırımcı odağının ile Pekin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına yönelmesiyle borsaları, haftanın son işlem gününe artıda başladı.

Küresel piyasalar, İran ve ABD gerilimlerinin ardından 15 Ocak'ta imzalanacak olan ABD ve Çin ticaret anlaşmasına odaklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü ABD'nin Çin'le 15 Ocak'ta "güçlü bir ticaret anlaşması" imzalayacağını ve Pekin yönetiminin 50 milyar dolar değerinde ABD tarım ürünleri satın alacağını söyledi. Trump, "Çin 20 milyar dolar değerinde tarım ürünü satın alacağını söyledi fakat ben bunu 50 milyar dolar yapalım diyorum. Çiftçilerimiz ise bana, bu kadar üretemeyiz dediler. Ben de onlara, daha büyük traktörler almalarını söyledim" dedi.

Ticari iyimserliğin yükselmesiyle Wall Street'te Perşembe günü Dow Jones yüzde 0.74, S&P 50 0yüzde 0.67 ve Nasdaq yüzde 0.81 artışa kapandı.

Avrupa

ABD-İran krizi sonrası Orta Doğu ve küresel ticaret gelişmelerinin yanında Avrupalı yatırımcılar ayrıca Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine ilişkin gelişmeleri izledi. Avrupa Birliği'nin Brexit sürecinin iki ülke arasındaki müzakereleri tamamlamak için yeterli olmayabileceği uyarılarına rağmen Birleşik Krallık'ta milletvekillerinin Brexit anlaşmasını onaylamasıyla söz konusu sürece ilişkin belirsizlik azaldı. Perşembe günü Avam Kamarası'nda, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın Ayrılık Anlaşması, 231'e karşı 330 oyla onaylandı. Anlaşmanın, Lordlar Kamarası'nda gelecek hafta oylanması bekleniyor.

Gelişmelerin ardından Avrupa'da açılışta;

DAX yüze 0.29,

FTSE yüzde 0.41,

CAC yüzde 0.23 yükseldi.

Asya

Pekin-Washington ticaret anlaşmasına günler kala Asya borsalarında da artı yönlü bir eğilim izlendi. Piyasalardaki söz konusu iyimser görünümde ayrıca, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple hisselerinin Perşembe günü kapanışta yüzde 2.1 artışla 306.63 dolara yükselerek yeni rekor düzeyini görmesi de etkili oldu.

Asya piyasalarında kapanışta;

Nikkei 225 yüzde 0.47,

Kospi yüzde 0.91,

Hang Seng yüzde 0.20,

S&P/ASX yüzde 0.80 artarken

Shenzhen Composite ve Shanghai Composite değişmedi.

Dövizlerde de dolar yen karşısında yüzde 0.07 artışla 109.5775 yene yükselirken, dolar karşısında euro ise değişmeyerek 1.11069 dolardan işlem gördü.


- İstanbul

Washington, Orta Doğu, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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