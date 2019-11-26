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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne İtalya hariç satış ağırlıklı başladı.

26.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:54Avrupa borsaları düşüşle açıldı
borsaları, güne hariç satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 kayıpla 407,68 puanda, 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 azalışla 13.341,51 puanda seyrediyor.

'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 7.394,95 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 azalışla 9.311,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 kayıpla 5.923,20 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 artışla 23.491,50 puan oldu.
ABD'de dün konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faizlerin bir süre değişmeyeceğine işaret eden iletişimini korudu. Powell, ekonomiyi desteklemek için gerekenlerin yapılacağını vurguladı.
Analistler, Powell'ın açıklamaları ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğe karşın piyasalardaki dünkü pozitif seyrin bugüne taşınamadığını belirtti.

İngiltere, Almanya, İtalya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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