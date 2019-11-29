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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

29.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:40Avrupa borsaları düşüşle açıldı
borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,14 kayıpla 409,25 puanda, 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,57 azalışla 13.169,55 puanda seyrediyor.

'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 değer kaybıyla 7.378,58 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 gerileyerek 9.339,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 kayıpla 5.885,85 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 azalışla 23.341,67 puan oldu.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hong Kong adımı sonrasında piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin tedirginliklerin arttığını belirtti.

İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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