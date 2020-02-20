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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

20.02.2020 20:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:40Avrupa borsaları düşüşle kapandı
borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,86 azalarak 430,19 puan oldu.
'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 gerileyerek 7.436,64 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91 değer kaybederek 13.664 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8'lik düşüşle 6.062,3 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,56'lık azalarak 25.080,16 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 1,08 seviyelerinden işlem görüyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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