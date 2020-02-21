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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

21.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:34Avrupa borsaları düşüşle kapandı
borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,49 azalarak 428,07 puan oldu.
'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 gerileyerek 7.403,92 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,62 değer kaybederek 13.579,33 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 düşerek 6.029,72 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22 azalarak 24.773,15 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.22 itibarıyla yüzde 0,7'lik artışla 1,086 seviyelerinden işlem görüyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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