Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları günü sert düşüşle tamamladı.
16.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:26
Avrupa borsaları günü sert düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 4,86 değer kaybederek 284,63 puana geriledi.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,01 azalarak 5.151,08 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 5,31 düşerek 8.742,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,75 değer kaybıyla 3.881,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 6,1 gerileyerek 14.980,34 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.16 itibarıyla yüzde 0,48'lik artışla 1,116 seviyesinde bulunuyor.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 4,86 değer kaybederek 284,63 puana geriledi.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,01 azalarak 5.151,08 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 5,31 düşerek 8.742,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,75 değer kaybıyla 3.881,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 6,1 gerileyerek 14.980,34 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.16 itibarıyla yüzde 0,48'lik artışla 1,116 seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Manşet
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