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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

01.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:22
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişenin artmasıyla günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,90 azalarak 310,77 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,30 azalarak 4.207,24 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,94 düşüşle 9,544,75 seviyesinden kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 3,83'lük düşüşle 5.454,57 seviyesinden tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,97 değer kaybederek 16.544,97 puana geriledi.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.14 itibarıyla yüzde 0,889'luk düşüşle 1,093 seviyelerinde işlem gördü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Ekonomi

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