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Avrupa borsaları Fransa dışında düşüşle kapandı

Avrupa borsaları Fransa dışında günü düşüşle kapattı.

11.11.2019 21:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:24Avrupa borsaları Fransa dışında düşüşle kapandı
borsaları dışında günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Çin'e uyguladığı ek vergileri kaldırma yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıklamasının ardından Fransa'daki CAC 40 endeksi hariç düşüşle kapandı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 azalarak 405,34 puan oldu.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,19 değer kaybederek 23.489,93 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 13,198,97 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,19'luk düşüşle 7.328,54 seviyesinden tamamladı.
Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 artarak 5.893,82 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 21.01 itibarıyla yüzde 0,17'lık yükselişle 1,1034 seviyelerinde işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Fransa, Ekonomi

Kaynak: AA

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