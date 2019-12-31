Haberler » Ekonomi » Avrupa borsaları güne düşüşle başladı - Ekonomi

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları, yılın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

31.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:54 Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
borsaları, yılın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 değer kaybederek 415,20 puan, 'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 7.545,54 puan oldu.
Almanya ve İtalya piyasalarında bugün başlayan yılbaşı tatili dolayısıyla işlem yapılmazken, 'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,88 kayıpla 9.528 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 azalışla 5.965,68 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,09 artışla 1,1209, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,15 yükselişle 1,3122 seviyelerinde işlem görüyor.
Analistler, avrodaki değerlenme ve kar satışlarının etkisiyle pay piyasalarında düşüşler görüldüğünü belirterek, açık olan piyasalarda yılbaşı tatili öncesi düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

İngiltere, İspanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:36   2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi belli oldu - Ekonomi
13:28   TAYSAD/Kanca : Dünya otomobil üretiminde yüzde 6.0 daralma olası (2) - Ekonomi
13:25   TAYSAD/Kanca : Dünya otomobil üretiminde yüzde 6.0 daralma olası - Ekonomi
13:24   Borsa ilk yarıda yatay - Ekonomi
13:20   BİST100 yatay hareket ediyor, dolar 5.94 lirada - Ekonomi
12:17   Yeni yılda kış lastiği cezası 625 liradan 776 liraya yükselecek - Ekonomi
11:52   Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler - Ekonomi
11:35   İmamoğlu, Kanal İstanbul'un ÇED raporuna itiraz dilekçesi verdi - Ekonomi
11:10   Elon Musk Starship'in 2-3 ay içerisinde fırlatılabileceğini açıkladı - Ekonomi
10:50   Nissan'ın eski CEO'su Ghosn, ev hapsinde bulunduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçtı - Ekonomi
31.12.2019 13:45:54