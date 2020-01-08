Haberler » Ekonomi » Avrupa borsaları güne düşüşle başladı - Ekonomi

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle güne satış ağırlıklı başladı.

08.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:48 Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
borsaları, ABD ve arasındaki gerilimin etkisiyle güne satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 416,32 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,51 düşüşle 13.158,75 puanda seyrediyor.

'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 azalışla 7.551,26 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 kayıpla 9.541,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 5.991,96 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 gerileyerek 23.582,34 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1132 ve sterlin/dolar paritesi 1,3150 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, İran'ın Irak'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından artan jeopolitik risklerle yatırımcıların risk iştahının azaldığını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Tahran'ın gerginlik veya savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşı kendisini savunacağını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın gün içerisinde detaylı açıklamalarda bulunmasının beklendiğini ifade eden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, ABD'de ise özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa, İran, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:58   TİM Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'na konuk olacak - Ekonomi
11:56   3.3 Milyon ödeme yapıldı - Ekonomi
11:52   ORSİAD Başkanı Çamur: "Ankara ihracatta ilk 3'te yer alabilir" - Ekonomi
11:51   TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sağlıktan yararlanma süresinin uzatılması sevindirici" - Ekonomi
11:50   Asya borsaları, ABD-İran geriliminin artmasıyla sert düştü - Ekonomi
11:12   Dolar 6 lira sınırında! İşte son durum - Ekonomi
11:11   Tek tip olan yeni sigara paketlerinde zifir, nikotin ve karbonmonoksit detayı unutuldu - Ekonomi
10:52   Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
08:28   GSS prim borcu olanlara sağlık hizmeti sürecek - Ekonomi
08:26   Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor - Ekonomi
8.01.2020 12:06:43