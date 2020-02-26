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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı.

26.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:46Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
borsaları güne satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,97 değer kaybıyla 400,66 puanda ve 'da DAX 30 endeksi yüzde 1,14 azalışla 12.645,22 puanda seyrediyor.

'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 düşüşle 6.973,27 puan, 'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 kayıpla 9.213,60 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 azalışla 5.641,99 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,13 gerileyerek 23.059,82 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi ise 1,2984 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kayıpları ve etkilenen kişi sayısının artmasının etkisiyle, pay piyasalarındaki satış ağırlıklı seyrin devam ettiğini ifade etti.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölü sayısının dün itibarıyla çift haneli rakamlara ulaştığını anımsatan analistler, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ile Baden Württemberg eyaletlerinde tespit edilen vakalarla ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 17'ye yükseldiğine işaret etti.
Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu kaydederek, ABD'de şubat ayı mortgage başvuruları ve ocak ayı yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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