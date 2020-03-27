Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı başladı.

27.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:29
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 315 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 azalışla 9.860 puanda seyrediyor.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,6 düşerek 5.609 puan, İspanya 'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,2 değer kaybederek 6.877 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 azalarak 4.443 puan, İtalya 'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 gerileyerek 17.177 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2170 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ekonomi yönetimlerinin birbiri ardına uygulamaya aldığı teşviklere rağmen, Avrupa'da yayılmayı hızla sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu endişelerle pay piyasalarının güne negatif başladığını ifade etti.
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 533 bini aştığını anımsatan analistler, virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının ise 24 bini geçtiğine işaret etti.
ABD, 82 bini aşan Kovid-19 vakası ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Öte yandan, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısında dünyada başı çeken İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 8 bini, İspanya'da ise 4 bini aşarak Çin'i geride bıraktı.
Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD şubat ayı kişisel harcamalar ve mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, İspanya, İtalya, Avrupa, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Avrupa borsaları güne düşüşle başladı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Ekonomi
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
IMF’nin koronavirüs nedeniyle ilk kredi vereceği ülke belli oldu Ekonomi
IMF'nin koronavirüs nedeniyle ilk kredi vereceği ülke belli oldu
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İBB’den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi Ekonomi
İBB'den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi
Artan fiyatlara kızan oto yıkamacı, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor Ekonomi
Artan fiyatlara kızan oto yıkamacı, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
TÜSİAD’dan Erdoğan’a korona tedbirleri kapsamında mektup Ekonomi
TÜSİAD'dan Erdoğan'a korona tedbirleri kapsamında mektup

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:24: IEA Başkanı Birol: Petrol talebi serbest düşüşte - Ekonomi 13:24: Yerli kozmetik şirketleri hijyen ürünlerine yöneldi - Ekonomi 13:23: Firmaların, oda ve borsa aidatları ertelendi - Ekonomi 13:23: Dündar Arı Sütü, markalaşma yolunda - Ekonomi 13:21: Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi 13:07: Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak - Ekonomi 12:40: Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak - Ekonomi 12:24: IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek - Ekonomi 12:17: Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum - Ekonomi 12:02: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler