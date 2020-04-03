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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı başladı.

03.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:30
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 309 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 azalışla 9.489 puanda seyrediyor.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 düşerek 5.408 puan, İspanya 'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 6.536 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 değer kaybederek 4.173 puan, İtalya 'da MIB 30 endeksi yüzde 1,6 azalarak 16.562 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2350 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, dün itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısının 1 milyonu aştığını anımsatarak, salgının sosyal ve ekonomik hayata etkilerine ilişkin endişelerle pay piyasalarının güne düşüşle başladığını ifade etti.
Öte yandan virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son güncellemelere göre Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 115 bini, can kaybı 13 bini aştı. Bu ülkenin ardından en çok can kaybının yaşandığı İspanya'da ise dün günlük en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı. İspanya'da bir günde ölü sayısı 950 artarak 10 bini aşarken vaka sayısı da 110 bini geride bıraktı.
Analistler bugün dünya genelinde açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de mart ayı istihdam raporunun takip edileceğini bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, İspanya, İtalya, Avrupa, Ekonomi
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