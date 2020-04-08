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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

08.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:56
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 değer kaybederek 325 puan, Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 azalarak 10.265,3 puan oldu.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 azalışla 5.635,6 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,8 düşüşle 6.874,4 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,5 kayıpla 4.369,9 puanda, İtalya 'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 gerilemeyle 17.293,3 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2300 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, İtalya'da dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısının 10 Mart'tan bu yana en düşük artışa işaret etmesine karşın alınan sert tedbirlerin ekonomiye etkisi konusunda endişelerin sürdüğünü söyledi.
Öte yandan, dün salgında en fazla can kaybının verildiği günü yaşayan ABD'de Başkan Donald Trump Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) "Çin odaklı" çalışmakla suçladı.
Trump'ın DSÖ'ye sağladıkları fonları büyük oranda askıya alacaklarını söylediğini anımsatan analistler, gelişmelerin ülkeler arası anlaşmazlıkların gündemi daha fazla meşgul edeceğine ilişkin tedirginlikleri artırdığını vurguladı.
Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını ve alınan tedbirlere ilişkin haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Almanya, İtalya, Avrupa, Ekonomi
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