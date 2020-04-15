Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerle güne satış ağırlıklı başladı.

15.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:44
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerle güne satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 332 puanda, Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 1 azalışla 10.593 puanda seyrediyor.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşerek 5.765 puan, İspanya 'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 kaybederek 7.043 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 gerileyerek 4.483 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 azalarak 17.370 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2530 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin gevşetilmeye başlamasına karşın, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dünkü raporunda salgının ekonomiye etkisinin beklenenden daha sert olacağına işaret edildiğini söyledi.
IMF'nin dün "Büyük Tecrit" başlığı ile yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomik büyüme tahminini 2020 için yüzde 3,3'ten yüzde eksi 3'e, 2021 için yüzde 3,4'ten yüzde 5,8'e revize ederken, bu yıl Avro Bölgesi'nin de yüzde 7,5 daralacağı öngörüldü.
Analistler, bugün Kovid-19 salgına ilişkin haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu ile ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye biner TL’lik yardım yapılacak Ekonomi
Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye biner TL'lik yardım yapılacak
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF’den açıklama geldi Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF'den açıklama geldi
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti Ekonomi
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı Ekonomi
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Konut satışlarını korona da durduramadı! Ekonominin lokomotifinden güzel haber var Ekonomi
Konut satışlarını korona da durduramadı! Ekonominin lokomotifinden güzel haber var
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına kamera sistemi kurulacak Ekonomi
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına kamera sistemi kurulacak
Haberler ›› Ekonomi ››Avrupa borsaları güne düşüşle başladı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:21: Aydın'da geçen ay 2511 konut satıldı - Ekonomi 11:20: Eskişehir'in 495 nüfuslu mahallesinden 4 kıtaya doğal maden suyu ihracatı - Ekonomi 11:18: ÇAYKUR'da ruhsatlandırma, budama ve üretici devir işlemleri devam ediyor - Ekonomi 11:16: 3 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak kolisi - Ekonomi 11:16: Limak İnşaat'ın Kuveyt'teki projeleri devam ediyor - Ekonomi 11:02: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 08:41: Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz - Magazin 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler