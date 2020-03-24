Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı - Ekonomi

Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alımı kararı sonrası güne alıcılı başladı.

24.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:02
Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) sınırsız varlık alımı kararı sonrası güne alıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 3,6 kazançla 291 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,6 artışla 9.141 puanda seyrediyor.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,2 primle 5.151 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3 değer kazanarak 6.420 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,4 yükselerek 4.046 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 4,6 artarak 16.271 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,8 kazançla 1,0820, sterlin/dolar paritesi de yüzde 1 artışla 1,1660 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin artan vaka sayısıyla giderek derinleştiğini, buna karşın dün Fed'in açıkladığı sınırsız varlık alım kararıyla pay piyasalarının güne alıcılı başladığını ifade etti.
Fed, dünkü açıklamasında piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesi ve para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak amacıyla hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymet alacağını bildirerek, yeni programlar oluşturulup çalışanlar, tüketiciler ve işletmelere kredi akışının destekleneceğini ve yeni finansman sağlanacağını kaydetti.
Öte yandan, özellikle İtalya, İspanya ve İngiltere'de salgının yayılma hızının dikkati çektiğini anımsatan analistler, Avrupa'da Birliği (AB) üyesi ülkelerin salgın nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya aldığına işaret etti.
Analistler, Almanya'da açıklanan mart ayı imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin beklentilerin üzerinde, hizmet sektörü PMI verisinin ise tahminlerin altında kaldığını belirterek, gün içerisinde Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de açıklanacak PMI verilerinin izleneceğini kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa, Fed, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Ekonomi
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Ekonomi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Ekonomi
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Ekonomi
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Ekonomi
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
İlaç yapmak için 5 bin tonluk talep gelince Türkiye’de av yasağı kalktı Ekonomi
İlaç yapmak için 5 bin tonluk talep gelince Türkiye'de av yasağı kalktı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:18: Piyasalarda gün ortası - Ekonomi 13:16: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Ekonomi 13:14: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin... - Ekonomi 13:11: EBA'ya erişim ve uzaktan eğitim kolaylığı - Ekonomi 13:08: Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 11:56: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı - Ekonomi 11:37: Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi - Ekonomi 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber 11:22: Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı - Ekonomi 11:22: Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak - Ekonomi 11:12: Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
Loading