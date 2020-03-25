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Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.

25.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:42
Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı
Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,2 kazançla 311 puanda, Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 2,3 artışla 9.920 puanda seyrediyor.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 primle 5.516 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3,1 değer kazanarak 6.960 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2 yükselerek 4.326 puan, İtalya 'da MIB 30 endeksi yüzde 2,4 artarak 17.359 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,1870 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen yeni vaka sayısının yavaşlaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önceki gün açıkladığı sınırsız tahvil alım programının etkisiyle pay piyasalarının dünün ardından bugüne de alış ağırlıklı seyrettiğini ifade etti.
Küresel risk iştahına bağlı yükselişin dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin tarihinin en kötü seviyesine işaret etmesine karşın sürdüğüne dikkati çeken analistler, hem imalat hem de hizmet sektörlerini içeren bileşik PMI verilerinin Avro Bölgesi'nde martta 51,6'dan 31,4'e gerilediğini anımsattı.
Analistler bugün Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Almanya'da mart ayı Ifo beklenti endeksi ve ABD'de şubat ayı dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İngiltere, Almanya, İtalya, Avrupa, Ekonomi

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