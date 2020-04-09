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Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

09.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:50
Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2 değer kazanarak 333 puanda, Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 2,1 artarak 10.546 puanda seyrediyor.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 2 yükselişle 5.790 puan, İspanya 'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,7 primle 7.073 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,8 kazançla 4.524 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 artışla 17.706 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2400 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta itibarıyla geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve dünya genelinde benzeri görülmemiş ekonomik teşviklerin etkisiyle, yatırımcıların risk iştahının arttığını ifade etti.
Dünya Ticaret Örgütü'nin (DTÖ) dünkü açıklamasında salgın nedeniyle küresel ticaretin bu yıl yüzde 13 ila 32 arasında düşmesini beklediğini anımsatan analistler, bugün ve yarın hareketlenecek olan makroekonomik veri gündeminin salgının ekonomiye etkileri konusunda daha fazla somut bilgi sunabileceğini aktardı.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi
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