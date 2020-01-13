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Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

13.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:56Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı
borsaları, haftanın ilk işlem gününe karışık bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay bir seyirle 419,13 puanda, 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 13.506,51 puanda seyrediyor.

'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 artışla 7.609,86 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 kazançla 6.045,56 puan olurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 düşüşle 9.558,20 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 23.990,55 puanda seyrediyor.
Sterlin/dolar paritesi, düşüşünü 5'inci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,53 değer kaybıyla 1,2995 seviyelerinden işlem görürken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1123'ten alıcı buluyor.
Analistler, Irak ve İran'daki gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin gündemdeki yerini korumaya devam ettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının bu hafta imzalanacağı beklentilerinin piyasalarda iyimserliğe neden olduğunu söyledi.
ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Trump hakkındaki azil dosyasını bu hafta Senato'ya göndermesinin beklendiğini aktaran analistler, İngiltere'de Brexit süreci ve bugün açıklanacak kasım ayı dış ticaret dengesi ile sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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