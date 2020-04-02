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Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

02.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:56
Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 311 puanda izlerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 azalarak 9.533 puanda seyrediyor.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişe 5.472 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 4.215 puanda, İtalya 'da MIB 30 endeksi yüzde 1 primle 16.710 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 6.565 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 kayıpla 1,0940, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,4 kazançla 1,2410 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirterek, Avrupa'da dünkü sert düşüşlerin ardından pay piyasalarının yeni güne karışık seyirle başladığını ifade etti.
En fazla Kovid-19 vakası görülen ABD'de dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, iyimser senaryoda dahi virüsün etkilerinin hazirana kadar sürebileceğini söylediğini anımsatan analistler, son güncellemelere göre ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 200 bini, can kaybının da 4 bini aştığını anımsattı.
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı ise 910 bini, can kaybı da 46 bini geride bırakırken, salgında en fazla insanın hayatını kaybettiği İtalya'da toplam can kaybı 13 bini, virüs tespit edilenlerin sayısı 110 bini aştı.
Öte yandan dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentiler kadar kötü gelmediğini anımsatan analistler, bunun "en kötünün henüz görülmediği" yönündeki yorumları güçlendirdiğini aktardı.
Analistler bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD'de şubat ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Avrupa, Ekonomi
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