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Avrupa borsaları güne sert düşüşle başladı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan endişelerin etkisiyle güne satış ağırlıklı başladı.

01.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:50
Avrupa borsaları güne sert düşüşle başladı
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan endişelerin etkisiyle güne satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,8 değer kaybıyla 311 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,1 azalışla 9.624 puanda seyrediyor.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,3 düşerek 5.488 puan, İspanya 'da IBEX 35 endeksi yüzde 3 değer kaybederek 6.577 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,2 azalarak 4.257 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,8 gerileyerek 16.741 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,5 kayıpla 1,0980, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,6 düşüşle 1,2340 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede Kovid-19 salgınında gelecek iki haftanın çok zor geçeceğini bildirmesinin ardından artan edişelerle Avrupa pay piyasalarının güne sert düşüşle başladığını söyledi.
Son güncellemelere göre ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 4 bini, virüs tespit edilen hasta sayısı da 188 bini aşarken, dünya genelinde ise vaka sayısı 859 bini, can kayıpları da 42 bini geride bıraktı.
Öte yandan, ekonomi yönetimlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler almayı sürdürdüğünü aktaran analistler, dün Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin (EBA) Avrupa Birliği'ndeki bankalara, sermayelerini korumak için çalışanlarına prim verme konusunda "ölçülü" olmaları ve salgının vurduğu Avrupa ekonomilerini destekleme çağrısı yaptığını anımsattı.
Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak mart ayı imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde şubat ayı işsizlik oranı ve ABD'de ADP mart ayı özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, İngiltere, İspanya, Avrupa, Ekonomi
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