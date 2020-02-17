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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

17.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:56Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 artarak 432,26 puan ve 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 yükselerek 13.783,89 puan oldu.
'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artışla 7.444,15 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 6.086,45 puanda, 'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,35 primle 9.991,70 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 kazançla 24.980,35 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi 1,0840 ve sterlin/dolar paritesi 1,3040 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.
Analistler, Brexit sonrası Avrupa ve diğer ülkelerle İngiltere arasındaki ticaret görüşmeleri ve siyasi gelişmelerin gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, pay piyasalarının iç dinamiklerle yön bulmasının beklendiğini kaydetti.
Koronavirüse ilişkin akışının da izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, Çinli yetkililerin piyasalara verdiği desteklere karşın salgının küresel ekonomiye yönelik etkilerinin gözlenmesi açısından bu haftadan itibaren bölgede açıklanacak verilerin kritik önem taşıdığını vurguladı.

İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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