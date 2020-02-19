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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

19.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:36Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,33 kazançla 431,74 puanda ve 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 yükselişe 13.723,12 puanda seyrediyor.

'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 artışla 7.427,75 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 primle 10.028,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 kazançla 6.078,40 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 25.307,60 puan oldu.
Analistler, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin izlendiğini belirterek, salgından kaynaklı devam eden endişelere karşın başlıca ekonomi yönetimlerinin destekleri ve merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi ile piyasalardaki satış baskılarının sınırlı kaldığını ifade etti.

İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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