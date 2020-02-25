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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

25.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:38Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,70 kazançla 414,75 puan oldu. 'da 4. çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre değişmezken, yıllık yüzde 0,3 artarak beklentileri karşıladı. Almanya'da açıklanan verinin ardından DAX 30 endeksi yüzde 0,41 yükselişe 13.086,20 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 artışla 7.177,31 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,08 primle 9.490,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 kazançla 5.810,47 puan ve 'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 23.478,95 puan oldu.
Analistler, piyasalardaki koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelere karşın Avrupa borsalarının güne pozitif bir başlangıç yaptığına dikkati çekti.
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, Avusturya, Çekya ve Macaristan gibi bazı ülkeler, ek tedbirler aldıklarını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerini alarma geçiren İtalya'daki Kovid-19 vakalarından dolayı İtalya, Slovenya, Fransa, Avusturya, Almanya ve İsviçre sağlık bakanlarının bugün Roma'da toplanmaları öngörülüyor.

Almanya, İtalya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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