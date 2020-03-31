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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

31.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:36
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 kazançla 318 puanda, Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 1,5 artışla 9.959 puanda seyrediyor.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 yükselişle 5.619 puan, İspanya 'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,2 primle 6.809 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 kazançla 4.426 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 17.038 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,5 kayıpla 1,0990, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,9 düşüşle 1,2300 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, bugün Çin'de açıklanan mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentileri aşması ve ekonomik aktivitede genişlemeye işaret etmesiyle yükselen Asya borsalarının ardından Avrupa'da pay piyasalarının da güne pozitif başladığını söyledi.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısının 786 bini, can kaybının ise 37 bini aştığını belirten analistler, salgının etkilerini azaltmak amacıyla ekonomi yönetimlerinin attığı adımların gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktardı.
Analistler, bugün Almanya'da mart ayı işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi
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