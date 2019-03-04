Avrupa Borsaları Günü Almanya Hariç Yükselişle Tamamladı

Avrupa
Borsaları, ABD
ile Çin
arasında devam eden ticaret müzakerelerinin bu ay sonunda bir anlaşmayla biteceğine dair haberlerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü Almanya
DAX endeksi hariç yükselişle kapadı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artışla 375,09 puana çıktı. İtalya
'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,11 artarak 20.718,30 puana, İngiltere
'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 değer kazanarak 7.134,39 puana, Fransa
'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 yükselerek 5.286,57 puana ulaştı.
Almanya'da DAX 30 endeksi, günü yüzde 0,08 kayıpla 11.592,66 puandan kapattı.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.48 itibarıyla yüzde 0,36 azalışla 1,1332 seviyelerinde işlem görüyor.
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Almanya, Güncel
Kaynak: AA