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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına yönelik endişelerin artmasının etkisiyle günü düşüşle kapattı.

13.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:20Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
borsaları, ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına yönelik endişelerin artmasının etkisiyle günü düşüşle kapattı.
Son haftalarda dünyanın en büyük ekonomileri Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik iyimser havanın etkisiyle yükseliş gösteren Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret anlaşmasına karşı son değerlendirmelerinde yeniden dile getirmeye başladığı tehditlerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,26 azalarak 405,86 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 azalarak 5.907,09 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,86 değer kaybederek 23.578,43 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 düşüşle 13.230,07 seviyesinde kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,19'lık düşüşle 7.351,21 seviyesinde tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.11 itibarıyla yüzde 0,11'lik düşüşle 1,0995 seviyelerinde işlem görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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