Haberler » Güncel » Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin engellerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

14.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:32 Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin engellerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.
Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,36 azalarak 404,41 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azalarak 5.901,08 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,41 değer kaybederek 23.481,35 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 13.180,23 seviyesinde kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,80'lik düşüşle 7.292,76 seviyesinde tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,10'lık artışla 1,1016 seviyelerinde işlem görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:28   Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (ek)
22:27   Tekirdağ'da yağış kaza getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
22:26   Irak Milli Takımı'nın İran galibiyeti Iraklıları sokağa döktü
22:26   Bakan Soylu: 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz
22:25   Kardeş şehirler sürdürülebilir turizm iş birliği konusunda anlaştı
22:24   Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağına kurşun yağdırdılar
22:15   Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi
21:43   ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı
15:11   Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
16:06   Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
18:27   A Milli Takımımız EURO 2020'de!
22:19   Merih topu çizgiden çıkardı, sosyal medya yıkıldı!
17:55   2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54   2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 22:30:38