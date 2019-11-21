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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

21.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:26Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
borsaları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin etkisiyle günü düşüşle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,40 azalarak, 402,22 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 azalarak, 5.881,21 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,16 düşüşle 13,137,70 seviyesinden kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,33'lük düşüşle, 7.238,55 seviyesinden tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,31 değer kaybederek, 23.279,78 puana geriledi.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.13 itibarıyla yüzde 0,08'lik yükselişle 1,1062 seviyelerinde işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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