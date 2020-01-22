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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

22.01.2020 22:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:10Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
borsaları günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları koronavirüsün yayılma endişesiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 azalarak 423,04 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 azalarak 6.010,98 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,51'lik düşüşle 7.571,92 seviyesinden tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,58 değer kaybederek 23.706,29 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,03 düşerek 13,515,75 seviyesinden kapattı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 21.45 itibarıyla yüzde 0,003'lük yükselişle 1,1086 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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